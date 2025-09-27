Getafe - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Getafe - Levante maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 7. hafta maçında Getafe, evinde Levante'yi ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Getafe - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Getafe - Levante MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Getafe - Levante maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Getafe - Levante MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Getafe: Soria; Dakonam, Abqar, Duarte; Femenia, Martin, Milla, Arambarri, Rico; Mayoral, Liso

Levante: Ryan; Toljan, Elgezabal, Moreno, Sanchez; Alvarez, Vencedor, Rey, Brugue; Eyong, Romero