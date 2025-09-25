Osasuna-Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Osasuna-Elche maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor. Osasuna ile Elche kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Osasuna-Elche maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Osasuna-Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

OSASUNA-ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 6. haftasında oynanacak Osasuna-Elche maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.