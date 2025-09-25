CANLI SKOR ANA SAYFA
Osasuna-Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Osasuna-Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

İspanya La Liga’nın 6. haftasında Osasuna ile Elche karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Özellikle kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler merak ediliyor. Futbolseverler ise "Osasuna-Elche maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Osasuna-Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 14:41 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 14:51
Osasuna-Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Osasuna-Elche maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor. Osasuna ile Elche kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Osasuna-Elche maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Osasuna-Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

OSASUNA-ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 6. haftasında oynanacak Osasuna-Elche maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Mou'nun açıklamaları başını yaktı!
