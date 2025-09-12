Sevilla-Elche maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla-Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 4. haftada Sevilla ile Elche mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla-Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA-ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla-Elche maçı 12 Eylül Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SEVILLA-ELCHE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sevilla: Nyland, Suazo, Salas, Lopez, Azpilicueta, Gudelj, Agoume, Gonzalez, Vargas, Ejuke, Isaac

Elche: Dituro, Bigas, Affengruber, Victor, Valera, Nunez, Aguado, Febas, Mendoza, Rodriguez, Mir