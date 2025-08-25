CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Sevilla 1-2 Getafe | MAÇ-SONUCU ÖZET

Sevilla 1-2 Getafe | MAÇ-SONUCU ÖZET

İspanya La Liga’da 2. haftasında Getafe deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 00:50
Sevilla 1-2 Getafe | MAÇ-SONUCU ÖZET

İspanya La Liga'da 2. haftanın kapanış mücadelesinde Sevilla, sahasında Getafe'yi konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı deplasman ekibi 2-1 kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı.

Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 15. ve 51. dakikalarda Adrian Liso kaydetti. Sevilla'nın tek golü ise 45. dakikada Juan Iglesias'ın kendi kalesine attığı talihsiz golle geldi.

Bu sonuçla birlikte Getafe, La Liga'da yoluna kayıpsız devam ederek puanını 6'ya yükseltti. Sevilla ise oynadığı iki maçta da puan alamayarak ligde kötü bir başlangıç yaptı.

La Liga'nın 3. haftasında Sevilla, Girona deplasmanına çıkacak. Getafe ise zorlu Valencia deplasmanında sahne alacak.

