Haberler İspanya La Liga Mallorca 0-3 Barcelona | MAÇ SONUCU-ÖZET

Mallorca 0-3 Barcelona | MAÇ SONUCU-ÖZET

La Liga’nın ilk haftasında Barcelona, deplasmanda Mallorca’yı 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 22:49
Mallorca 0-3 Barcelona | MAÇ SONUCU-ÖZET

La Liga'nın ilk haftasında Mallorca sahasında Barcelona'yı ağırladı. Katalan ekibi rakibini 3-0 mağlup ederek lige üç puanla başladı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Raphinha, 23. dakikada Ferran Torres ve 90+4. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

MALLORCA İLK YARI BİTMEDEN 9 KİŞİ KALDI

Ev sahibi Mallorca'da Morlanes 33. dakikada ikinci sarıdan, eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi ise 39. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Vedat Muriqi'in Barcelona kalecisi Joan Garcia'a yaptığı faul, yoğun tepkilere neden oldu.

SON DAKİKA
