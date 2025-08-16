Mallorca 0-3 Barcelona | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

La Liga'nın ilk haftasında Mallorca sahasında Barcelona'yı ağırladı. Katalan ekibi rakibini 3-0 mağlup ederek lige üç puanla başladı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Raphinha, 23. dakikada Ferran Torres ve 90+4. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

MALLORCA İLK YARI BİTMEDEN 9 KİŞİ KALDI

Ev sahibi Mallorca'da Morlanes 33. dakikada ikinci sarıdan, eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi ise 39. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Vedat Muriqi'in Barcelona kalecisi Joan Garcia'a yaptığı faul, yoğun tepkilere neden oldu.