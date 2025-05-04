Real Sociedad-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad-Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 34. haftada Real Sociedad-Athletic Bilbao mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Sociedad-Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad-Athletic Bilbao maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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