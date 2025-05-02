Rayo Vallecano-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano-Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 34. haftada Rayo Vallecano ile Getafe mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO-GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano-Getafe maçı 2 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

RAYO VALLECANO-GETAFE MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano: Cardenas, Balliu, Lejeune, Ciss, Espino, Lopez, Valentin, Isi, Diaz, Garcia, Nteka

Getafe: Soria, Djene, Berrocal, Duarte, Alderete, Iglesias, Terrats, Arambarri, Milla, Bernat, Mayoral

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE