Barcelona-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 32. haftada Barcelona ile Celta Vigo mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona-Celta Vigo maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 17.15'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

BARCELONA-CELTA VIGO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Araujo, Martin, Pedri, de Jong, Lopez, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski

Celta Vigo: Guaita, Carreira, Rodriguez, Starfelt, Alonso, Mingueza, Sotelo, Beltran, Aspas, Gonzalez, Duran

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