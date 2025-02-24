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Haberler İspanya La Liga İsrail'e kırmızı

İsrail'e kırmızı

Binlerce Alaves taraftarı, Espanyol maçında Filistin’de soykırım yapan İsrail’e kırmızı kart göstererek, büyük bir farkındalığa imza attı

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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İsrail'e kırmızı

La Liga'nın 25'inci haftasında Alaves, Espanyol'u konuk etti. Mendizorroza Stadı'ndaki maçı konuk ekip 1-0 kazandı. Ancak Alavesli taraftarlar bu maçta büyük bir farkındalığa imza attı. Tribünler, yaptıkları koreografide Filistin bayrağı açarak ellerinde tuttukları kırmızı kartonlarla soykırımcı İsrail'e kırmızı kart göstererek tepkilerini ortaya koydu. Binlerce İspanyol taraftar, İsrail soykırımına kırmızı kart gösterirken tribünlerin bir bölümünde tamamen kırmızı bir görüntü oluştu. Taraftarlar, tribünlerde attıkları sloganlarda İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlardan men edilmesi çağrısında bulundu. LaLiga'da geçen hafta da Osasuna taraftarları, Real Madrid'i konuk ettikleri maçta İsrail'e kırmızı kart göstermişti.

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