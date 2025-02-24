La Liga'nın 25'inci haftasında Alaves, Espanyol'u konuk etti. Mendizorroza Stadı'ndaki maçı konuk ekip 1-0 kazandı. Ancak Alavesli taraftarlar bu maçta büyük bir farkındalığa imza attı. Tribünler, yaptıkları koreografide Filistin bayrağı açarak ellerinde tuttukları kırmızı kartonlarla soykırımcı İsrail'e kırmızı kart göstererek tepkilerini ortaya koydu. Binlerce İspanyol taraftar, İsrail soykırımına kırmızı kart gösterirken tribünlerin bir bölümünde tamamen kırmızı bir görüntü oluştu. Taraftarlar, tribünlerde attıkları sloganlarda İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlardan men edilmesi çağrısında bulundu. LaLiga'da geçen hafta da Osasuna taraftarları, Real Madrid'i konuk ettikleri maçta İsrail'e kırmızı kart göstermişti.