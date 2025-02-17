Barcelona-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona-Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 24. haftada Barcelona ile Rayo Vallecano mücadele edecek. Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanan Hans Flick'in öğrencileri, güçlü rakibi karşısında üst üste dördüncü galibiyetini almak istiyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Katalan ekibi, Lamine Yamal ve Raphinha gibi isimleriyle hücum yollarında etkili olmayı amaçlıyor. Real Madrid'in Osasuna ile 1-1 berabere kalmasının ardından mutlaka kazanmak isteyen Barcelona, eflatun-beyazlılarla aynı puana ulaşmayı hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA-RAYO VALLECANO ALAVES MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 24. haftasında oynanacak Barcelona-Rayo Vallecano maçı 17 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak.

BARCELONA-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadi Olímpic Lluís Companys Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Rayo Vallecano maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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