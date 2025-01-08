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Haberler İspanya La Liga Arda'dan gol şov

Arda'dan gol şov

Real Madrid forması giyen milli yıldız, İspanya Kral Kupası'na damgasını vurdu. Takımının Minera’yı 5-0 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan Arda Güler, attığı 2 golün yanı sıra oynadığı futbolla büyük övgü aldı

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Arda'dan gol şov

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcumuz Arda Güler, Kral Kupası'ndaki performansıyla dikkat çekti. Takımının alt lig ekiplerinden Minera'yı 5-0 yendiği karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Arda Güler hem attığı 2 golle dikkat çekti hem de oynadığı futbolla İspanyol basınından büyük övgü aldı. Aldığı forma süresini arttırmak ve hocası Ancelotti'nin gözüne girmek isteyen Arda takımının sahadaki lideri gibiydi.

ENDRICK İLE UYUMU

Dakikalar 28'i gösterdiğinde Valverde'nin pasında ceza alanına girerken düzgün vuran Arda'nın şutu savunmaya da çarparak filelere gitti. Skoru 3-0'a getiren isim olan Arda, 88'de ise maçı kapatan isim oldu. Takımının beşinci golünü kaydeden milli futbolcu, Garcia'nın pasında gelişine düzgün vurdu. Özellikle Endrick ile yakaladığı uyumla dikkat çeken Arda Güler'in maça damga vurduğunu yazan İspanyol basını 19 yaşındaki oyuncunun yeteneğinin altını çizdi.

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