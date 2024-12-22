Valencia - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Valencia ile Deportivo Alaves 19. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Deportivo Alaves ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCİA - DEPORTİVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Deportivo Alaves maçı 22 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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