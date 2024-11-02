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Haberler İspanya La Liga

Girona - Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Girona ile Leganes 12. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Girona - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 08:00
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Girona - Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Girona ile Leganes 12. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Girona - Leganes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Leganes maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 18.15'te S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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