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Haberler İspanya La Liga

Valladolid - Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Valladolid ile Mallorca 8. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Valladolid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 11:00
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Valladolid - Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valladolid - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Valladolid ile Mallorca 8. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valladolid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Valladolid - Mallorca MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valladolid - Mallorca maçı 27 Eylül Cuma günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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