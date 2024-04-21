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Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | El Clasico

Dünya derbisi için nefesler tutuldu... İspanya La Liga'da Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 08:30 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 08:50
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Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | El Clasico

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İspanya La Liga'da heyecan dorukta... Kritik müsabakada Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Barcelona maçı 21 Nisan Pazar günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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