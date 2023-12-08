Getafe 1-0 Valencia (MAÇ SONCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Getafe sahasında Valencia ile kozlarını paylaştı. Kritik maçta kazana taraf 1-0'lık skorla Getafe oldu. İşte detaylar...
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligde 16. hafta karşılaşmasında Getafe sahasında Valencia'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Ev sahibi Getafe'ye galibiyeti getiren goü 87. dakikada Mayoral attı.
Ayrıca mücadelede 50. dakikada Valencia'dan Paulista 2. sarıdan ve 99. dakikada Guerra doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Ev sahibi Getafe'de ise 90+3. dakikada Duarte gördüğü kırmızı kartla oyuna devam edemedi.