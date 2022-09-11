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Getafe - Real Sociedad: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Enes Ünal şov yaptı Getafe kazandı

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Getafe sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım Enes Ünal'ın 1 gol 1 asistle yıldzılaştığı karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 22:15
Getafe - Real Sociedad: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Enes Ünal şov yaptı Getafe kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

Getafe, ilk yarınının son uzatma dakikalarında (Dk. 45+5) Enes Ünal'ın serbest vuruştan attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Ceza sahasının dışında sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topa çok iyi vuran Enes, bu sezonki ikinci golünü atmış oldu.

İkinci yarıya da Carles Alena'nın golüyle (Dk. 48) başlayan ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı.

Real Sociedad, 50. dakikada Brais Mendez'in golüyle farkı tekrardan 1'e indirse de ilerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmedi.

La Liga'da ilk galibiyetini alan Getafe, 4 puanla 18. sırada yer aldı. Real Sociedad ise 7 puanla 11. sırada kaldı.

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