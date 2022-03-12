Haberler İspanya La Liga 📺Levante Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺Levante Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga'da heyecan 28. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligde 18 puanla son sırada bulunan Levante sahasında 32 puanlı Espanyol'u konuk edecek. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Levante-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 11:09
📺Levante Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Levante-Espanyol maçını takip etmek için tıklayın!

İspanya La Liga'nın 28. haftasında 18 puanlı Levante evinde 32 puanlı Espanyol'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi iki takımın hedefi de mutlak 3 puan... Futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte detaylar...

LEVANTE-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Levante'nin sahasında Espanyol'u ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.00'da başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝LEVANTE-ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Levante: Cardenas; Rober, Duarte, Caceres; Miramon, Melero, Pepelu, Son; De Frutos, Marti, Bardhi

Espanyol: Lopez; Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa; Herrera, Bare; Puado, Darder, Vilhena; De Tomas

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