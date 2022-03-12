📺Levante Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Levante-Espanyol maçını takip etmek için tıklayın!
İspanya La Liga'nın 28. haftasında 18 puanlı Levante evinde 32 puanlı Espanyol'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi iki takımın hedefi de mutlak 3 puan... Futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte detaylar...
⏰LEVANTE-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Levante'nin sahasında Espanyol'u ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.00'da başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📝LEVANTE-ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Levante: Cardenas; Rober, Duarte, Caceres; Miramon, Melero, Pepelu, Son; De Frutos, Marti, Bardhi
Espanyol: Lopez; Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa; Herrera, Bare; Puado, Darder, Vilhena; De Tomas