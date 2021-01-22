Haberler İspanya La Liga Papu Gomez'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Sevilla transferini istiyor

'den 'ye kötü haber! transferini istiyor

Atalanta teknik direktörü Gasperini ile arasının açılması sonrası İtalyan kulübünden ayrılmayı hedeflediği bilinen için 'nin devrede olduğu biliniyordu. Aktarılan bilgilere göre Kanarya'nın hedefindeki yıldız futbolcuya talip oldu. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 20:07
Papu Gomez'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Sevilla transferini istiyor

Adı 'yle de anılan için son girişim La Liga'dan geldi. İspanyol ekibi , 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi, Arjantinli orta sahaya duyduğu hayranlık nedeniyle oyuncuyu kadrolarına katmak istiyor.

SEVILLA PAZARLIKTA

Sevilla, sözleşmesi 2022 yazında biten oyuncu için istenen ücrette pazarlık yapmak istiyor. Atalanta, yıldız oyuncusu için 10 milyon avro bonservis talep ediyor.

Papu Gomez, bu sezon kadro dışı kalana kadar çıktığı 16 maçta 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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