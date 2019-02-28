Kral Kupası'nda finalin adı Barcelona - Valencia
28 Şubat 2019, Perşembe
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Kral Kupası'nda finalin adı -

Kral Kupası'nda finalin adı Barcelona - Valencia

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında, sahasında 'i 1-0 yenen finale kaldı.

Yarı finalin ilk maçında deplasmanda ile 2-2 berabere kalan , Mestalla Stadı'nda oynanan rövanşta aldığı galibiyetle adını finale yazdırdı. Valencia'yı 11 yıl sonra Kral Kupası'nda finale taşıyan golü 56. dakikada Rodrigo Moreno Machado attı.

Valencia'nın rakibi, yarı finalde 'i eleyen oldu.

Kral Kupası tarihinde bu zamana kadar 40 kez final oynayan Barcelona, 30 kez ile bu kupayı en çok kazanan kulüp konumunda. Valencia ise oynadığı 16 finalin 7'sinde kupayı müzesine götürdü. Kupada 6. kez art arda final oynayacak Barcelona, son 4 yıldır Kral Kupası'nı kazanma başarısı gösteriyor.

Barcelona ve Valencia takımları arasındaki Kral Kupası finali 25 Mayıs'ta Sevilya kentindeki Benito Villamarin Stadı'nda oynanacak.

  1. 01.03.2019
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