Ousmane Dembele, Premier Lig'e – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Ousmane Dembele, Premier Lig'e

    'in güçlü ekiplerinden Liverpool, Monaco'dan kadrosuna kattığı Fabinho'nun ardından gözünü 'dan 'ye çevirdi.

    Şampiyonlar Ligi finalinde 'e karşı almış olduğu mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşayan Liverpool, transfer sezonunu erken açtı. Monaco'nun orta saha oyuncusu Fabinho'ya bonservis bedeli için 45 milyon Euro peşin ve 5 milyon Euro bonus ödemesi yapacak Liverpool'un yeni gözdesi Barcelonalı .

    ?DEMBELE 150 MİLYON EURO'YA MALOLMUŞTU
    , 2017 yılının yaz transfer sezonunda yaklaşık 150 milyon Euro ödeme yaparak 'dan transfer ettiği Dembele'yi elden çıkarma hesapları yapıyor.

    İspanyol ve İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Barcelona'ya transferi sonrası sakatlık sıkıntıları yaşayan ve istikrarlı bir şekilde Katalan ekibinin formasını giyemeyen Dembele, Borussia Dortmund transferi sonrasında 'da zor bir sezon geçirdi. Bu sezon 'da 17 karşılaşmaya çıkan Dembele'nin performansı Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde tarafından yeterli görülmediği ve elden çıkarmak için teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi .

    ?Liverpool, Barcelona'nın 21 yaşındaki Fransız yıldızıyla yakından ilgileniyor. Barcelona formasıyla 3 gol 6 asistlik performans gösteren Dembele, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp tarafından takip ediliyor. Ousmane Dembele de Barcelona'da yaşadığı şansızlığı Liverpool'a transfer olarak 'de atma amacında.

    1. 30.5.2018 10:42
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