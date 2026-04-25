West Ham United-Everton CANLI YAYIN | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

West Ham United-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere'de sezonun final bölümüne girilirken West Ham United, teknik direktör Nuno Espírito Santo yönetiminde ligde kalma mücadelesi veriyor. Sahasında oynadığı son maçlarda dirençli bir görüntü çizen ev sahibi, Everton karşısında alacağı bir galibiyetle alt sıralardan tamamen uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Konuk ekip ise David Moyes yönetiminde oldukça disiplinli bir sezon geçiriyor. 47 puanla 10. sırada yer alan Everton, özellikle savunma güvenliğini ön planda tutan oyun yapısıyla deplasmanlarda rakiplerine zor anlar yaşatıyor. İşte West Ham United-Everton maçının detayları!

West Ham United-Everton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 34. haftası kapsamındaki West Ham United-Everton maçı 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 17.00'de başlayacak.

West Ham United-Everton MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki West Ham United-Everton mücadelesi, beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

West Ham United-Everton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

West Ham United: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Soucek, Fernandes, Summerville; Pablo; Castellanos

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto