Haberler İngiltere Premier Lig West Ham United-Everton CANLI YAYIN | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 33 puanla 17. sırada yer alan West Ham United, 47 puanla 10. basamakta bulunan Everton’ı ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta rakibi karşısında golsüz beraberlik alarak tek puanla yetinen West Ham, taraftarı önünde kazanarak düşme hattıyla arasındaki farkı açmak istiyor. Konuk ekip Everton ise ligde yakaladığı istikrarlı performansla ilk 7 yarışına dahil olmayı hedefliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Peki, West Ham United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 09:20
İngiltere'de sezonun final bölümüne girilirken West Ham United, teknik direktör Nuno Espírito Santo yönetiminde ligde kalma mücadelesi veriyor. Sahasında oynadığı son maçlarda dirençli bir görüntü çizen ev sahibi, Everton karşısında alacağı bir galibiyetle alt sıralardan tamamen uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Konuk ekip ise David Moyes yönetiminde oldukça disiplinli bir sezon geçiriyor. 47 puanla 10. sırada yer alan Everton, özellikle savunma güvenliğini ön planda tutan oyun yapısıyla deplasmanlarda rakiplerine zor anlar yaşatıyor. İşte West Ham United-Everton maçının detayları!

West Ham United-Everton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 34. haftası kapsamındaki West Ham United-Everton maçı 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 17.00'de başlayacak.

West Ham United-Everton MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki West Ham United-Everton mücadelesi, beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

West Ham United-Everton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

West Ham United: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Soucek, Fernandes, Summerville; Pablo; Castellanos

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto

G.Saray'dan Ugarte operasyonu!
G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den!
DİĞER
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
Ev sahibi İstanbul! TOKİ 100 bin konut kura çekimi başlıyor: Törene Başkan Erdoğan da katılacak
G.Saray'ın yeni yıldızı için İlkay devrede!
Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri!
Göztepe-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Göztepe-Antalyaspor maçı hangi kanalda? 08:47
Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? 08:29
İkas Eyüpspor-Gaziantep FK maçı detayları! İkas Eyüpspor-Gaziantep FK maçı detayları! 08:19
Osimhen için Türk futbolunda görülmemiş bonservis! Osimhen için Türk futbolunda görülmemiş bonservis! 00:55
Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama! F.Bahçe ve transfer... Muriqi'nin menajerinden flaş açıklama! F.Bahçe ve transfer... 00:55
G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den! G.Saray'ın ilk transferi Süper Lig'den! 00:55
Daha Eski
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı 00:55
G.Saray'a transferde müjde! Salah... G.Saray'a transferde müjde! Salah... 00:55
F1 Türkiye geri döndü! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi F1 Türkiye geri döndü! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi 00:55
F.Bahçe'den Yusuf Akçiçek hamlesi! F.Bahçe'den Yusuf Akçiçek hamlesi! 00:55
Udinese'den Zaniolo açıklaması! Udinese'den Zaniolo açıklaması! 00:55
RAMS Başakşehir gol oldu yağdı! RAMS Başakşehir gol oldu yağdı! 00:55