Liverpool evinde Newcastle United'ı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 21. haftasında Liverpool sahasında Newcastle United ile kozlarını paylaştı. Arne Slot'un öğrencileri bu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 00:57
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında Liverpool sahasında Newcastle United'ı konuk etti. Liverpool bu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini 36. dakikada Newcastle'dan Gordon açtı.

Bu gole 41. dakikada Liverpool'dan Ekitike cevap verdi. Fransız yıldız 43. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı bu gollerle Liverpool'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 67. dakikada Florian Wirtz skoru 3-1'e getiren isim oldu. 90+4. dakikada Liverpool'un stoperlerinden Konate fırsatcılığını konuşturdu. Fransız oyuncu kaydettiği gol ile maçın 4-1'lik skorla tamamlanmasını sağladı.

