Liverpool-Nottingham Forest maçı hakkında: Yayın bilgileri!

Liverpool-Nottingham Forest maçı hakkında: Yayın bilgileri!

Premier Lig'de Liverpool, 12. hafta maçında Nottingham Forest'i konuk ediyor. 18 puan ve +1 averaja sahip ev sahibi ekip, sezon başındaki 5 maçlık galibiyet serisinin ardından düşüşe geçerek 8. sıraya kadar geriledi. Milli ara öncesi son maçında Manchester City'e 3-0 mağlup olan Arne Slot'un ekibi, yukarı yönlü ivmenin ilk adımı için sahaya çıkacak. Nottingham Forest ise 9 puanla 19 sırada bulunuyor. Konuk ekip, düşme hattından kurtulmak için Liverpool karşısında sürpriz arayacak. Liverpool-Nottingham Forest maçı yayın bilgilerini haberimizde derledik.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 13:51
Liverpool-Nottingham Forest maçı hakkında: Yayın bilgileri!

Liverpool-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liverpool, milli aranın ardından 12. hafta maçında Nottingham Forest'i ağırlayacak. Anfield Stadyumu'ndaki heyecan dolu karşılaşmada ev sahibi ekip, art arda aldığı mağlubiyetlerin ardından toparlanmayı hedefliyor. Aston Villa'yı evinde 2-0 devirmesinden önce 4 maçlık mağlubiyet serisi yazan ve milli ara öncesi son maçından da puan çıkaramayan ev sahibi, toparlanma yolunda ilk adımı Nottingham Forest karşısında atmayı umuyor. Sean Dyche'nin ekibi ise sezonun ilk haftası ve milli aradan önceki son maçta aldıklarının dışında başka galibiyeti imza atamadı. Deplasmandaki ilk galibiyetini arayan Nottingham Forest, Liverpool karşısında sürpriz arayacak. Peki Liverpool-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool - Nottingham Forest maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Anfield Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati İle (TSİ) 18.00'de başlayacak.

LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool-Nottingham Forest maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Andy Madley yönetecek.

LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Jones, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Isak

Nottingham Forest: Sels; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Sangare, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hutchinson; Jesus

