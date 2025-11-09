CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City-Liverpool MAÇI CANLI İZLE | Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City-Liverpool MAÇI CANLI İZLE | Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Haftanın en flaş maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanan takımlar, milli ara öncesi 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Pep Guardiola yönetiminde hata yapmak istemeyen Manchester City, Arsenal'ın berabere kaldığı haftada puan farkını 4'e düşürmeyi hedefliyor. Son şampiyon Liverpool ise Arne Slot yönetiminde 21 puana yükselmenin yollarını arayacak. Öte yandan futbolseverler, "Manchester City-Liverpool maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 11:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester City-Liverpool MAÇI CANLI İZLE | Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'in 11. haftasında tüm dünyanın nefesini kesecek dev bir mücadele sahne alıyor. Son yılların en büyük rekabetlerinden birine imza atan Manchester City ile Liverpool, Etihad Stadyumu'nda galibiyet için kozlarını paylaşacak. Milli araya moralli girmek isteyen iki dev ekip de bu karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri, zirve yarışında hataya yer bırakmak istemiyor. Arsenal'ın puan kaybettiği haftada, mavi-beyazlılar kazanarak farkı 4'e indirme hedefinde. Karşı tarafta ise Arne Slot yönetimindeki Liverpool, bu sezon şampiyonluk iddiasını sürdürmek adına kritik bir virajda. Peki, Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City-Liverpool maçı

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında oynanacak Manchester City-Liverpool maçı 9 Kasım Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Manchester City-Liverpool maçı hangi kanalda

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Silva, Foden, Doku; Haaland

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike

MANCHESTER CITY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

MANCHESTER CITY İLE LIVERPOOL ARASINDA 189. RANDEVU

Tarihleri boyunca 188 defa karşı karşıya gelen Manchester City ile Liverpool, Premier Lig'in 11. haftasında 189. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 47 karşılaşmayı mavi-beyazlılar kazanırken, 91 mücadeleyi de kırmızılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 51 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Manchester City-Liverpool maçı nasıl ve nereden izlenir

LIVERPOOL MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi!
F.Bahçe'den forvet operasyonu!
DİĞER
Trabzonspor - Alanyaspor maçı sonrası Ali Şansalan yorumu! “Kafasına göre takıldı”
Doğu Akdeniz'de at izi it izine karıştı! GKRY, İsrail, Mısır... Mavi Vatan karşıtı "intikam" tatbikatı | Türkiye Kıbrıs'ı yedirmeyecek
İşte milli takımda İrfan Can gerçeği!
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nottingham Forest-Leeds United maçı ne zaman? Nottingham Forest-Leeds United maçı ne zaman? 11:36
Crystal Palace-Brighton maçı ne zaman? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? Crystal Palace-Brighton maçı ne zaman? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? 11:29
Brentford-Newcastle United maçı ne zaman? Brentford-Newcastle United maçı ne zaman? 11:21
İrlanda'dan UEFA'ya İsrail başvurusu! İrlanda'dan UEFA'ya İsrail başvurusu! 11:19
Rui Costa güven tazeledi! Rui Costa güven tazeledi! 11:16
Aston Villa-Bournemouth maçı ne zaman? Aston Villa-Bournemouth maçı ne zaman? 11:13
Daha Eski
Çorum FK-Iğdır FK maçı detayları! Çorum FK-Iğdır FK maçı detayları! 10:55
Pendikspor-Ümraniyespor maçı detayları! Pendikspor-Ümraniyespor maçı detayları! 10:46
Lionel Messi tarih yazdı! Lionel Messi tarih yazdı! 10:39
Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü maçı detayları! Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü maçı detayları! 10:39
Jokic "triple-double" yaptı! Jokic "triple-double" yaptı! 10:36
Erzurumspor FK-Esenler Erokspor maçı detayları! Erzurumspor FK-Esenler Erokspor maçı detayları! 10:31