Aston Villa-Bournemouth maçı izle: Aston Villa-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aston Villa-Bournemouth maçı izle: Aston Villa-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Aston Villa ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Unai Emery yönetiminde bu sezon istediği gibi bir başlangıç yapamayan ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında puanını 18'e yükseltmeyi amaçlıyor. Sezonun flaş takımlarından biri olmayı başaran Andoni Iraola'nın öğrenciler, zorlu deplasmandan 3 puan alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Futbolseverler merakla, "Aston Villa-Bournemouth maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Aston Villa-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 11:13
Aston Villa-Bournemouth maçı izle: Aston Villa-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aston Villa-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 11. haftanın dikkat çeken randevularından biri Birmingham'da sahne alıyor. Sezona istediği ritimle başlayamayan Aston Villa, Unai Emery yönetiminde taraftarının önünde çıkış arayacak. Ev sahibi ekip, güçlü rakibini mağlup ederek puanını 18'e yükseltme hedefiyle sahaya çıkıyor. Karşı tarafta ise bu sezon adından sıkça söz ettiren bir takım bulunuyor. Andoni Iraola'nın enerjik Bournemouth'u, üst sıralardaki iddiasını sürdürmek için Villa Park'a konuk oluyor. Flaş performansını zorlu deplasmanda da sürdürmek isteyen kırmızı-siyahlılar, 3 puanı kaparak rakipleriyle arasındaki farkı açmayı amaçlıyor. Peki, Aston Villa-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA-BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında oynanacak Aston Villa-Bournemouth maçı 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Villa Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASTON VILLA-BOURNEMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; Malen, Rogers, McGinn; Watkins

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Adams; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Kroupi

