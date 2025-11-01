Brighton - Leeds United maçı CANLI izle! Brighton - Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de heyecan dolu bu mücadelede Brighton & Hove Albion ile Leeds United, Amex Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Takımlar, Mart 2023'te Elland Road'da 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra ilk defa yeniden karşılaşacak. Brighton – Leeds United maçının canlı yayın linki ve izleme detayları haberimizde yer alıyor. Peki, Brighton - Leeds United maçı ne zaman, saat oynanacak? Brighton - Leeds United maçı nasıl izlenir, canlı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

BRIGHTON - LEEDS MAÇI CANLI İZLE

BRIGHTON - LEEDS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Birghton - Leeds maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Brighton & Hove Albion'un muhtemel ilk 11'i: Verbruggen, Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu, Baleba, Ayari, Minteh, Rutter, Gomez, Welbeck

Leeds United'ın muhtemel ilk 11'i: Perri, Bogle, Rodon, Bijol, Gudmundsson, Longstaff, Ampadu, Tanaka, Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor

