Brighton - Leeds United maçı CANLI izle! Brighton - Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Brighton - Leeds United maçı CANLI izle! Brighton - Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Brighton vs Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve nasıl canlı izlenir? Premier Lig’de Brighton & Hove Albion ile Leeds United, Cumartesi öğleden sonra Amex Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadelede her iki takım da puan tablosunun üst sıralarına yükselmeyi hedefliyor. İki ekip, Mart 2023’te Elland Road’da oynanan ve 2-2 berabere biten maçtan bu yana ilk kez karşı karşıya geliyor. Peki, Brighton - Leeds United maçı ne zaman, saat oynanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 16:43 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 08:52
Brighton - Leeds United maçı CANLI izle! Brighton - Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de heyecan dolu bu mücadelede Brighton & Hove Albion ile Leeds United, Amex Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Takımlar, Mart 2023'te Elland Road'da 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra ilk defa yeniden karşılaşacak. Brighton – Leeds United maçının canlı yayın linki ve izleme detayları haberimizde yer alıyor. Peki, Brighton - Leeds United maçı ne zaman, saat oynanacak? Brighton - Leeds United maçı nasıl izlenir, canlı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

BRIGHTON - LEEDS MAÇI CANLI İZLE

BRIGHTON - LEEDS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Birghton - Leeds maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Brighton & Hove Albion'un muhtemel ilk 11'i: Verbruggen, Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu, Baleba, Ayari, Minteh, Rutter, Gomez, Welbeck

Leeds United'ın muhtemel ilk 11'i: Perri, Bogle, Rodon, Bijol, Gudmundsson, Longstaff, Ampadu, Tanaka, Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor

Brighton - Leeds maçını izlemek için tıklayınız.

ASpor CANLI YAYIN

