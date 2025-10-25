Newcastle United - Fulham maçı detayları | Newcastle United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

CANLI SKOR ANA SAYFA
İngiltere Premier Lig'de heyecan, 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Newcastle United, St. James' Park'ta Fulham'ı ağırlayacak. Ligde 9 puanla 15. sırada yer alan ev sahibi, Avrupa maçında Benfica'ya karşı aldığı 3-0'lık galibiyetle göz doldurdu ancak öncesinde Brighton deplasmanında oynadığı son lig maçında 2-1 mağlup olmuştu. Fulham ise 8 puan ve -4 averajla düşme hattı sınırında yer alıyor. Peki Newcastle United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 10:34
Newcastle United - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Newcastle United, Premier Lig'in 9. haftasında Fulham'ı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne 3 maçta 2 galibiyetle devam eden ev sahibi ekip, kendi liginde ise yalnızca 2 kez galibiyet alabildi. Konuk takım ise ligde Newcastle United'in altında, 16. sırada bulunuyor. Son 3 maçta galibiyet yüzü görmeyen Fulham'ın Premier Lig'de ise toplamda 2 galibiyeti bulunuyor. Peki Newcastle United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Fulham maçı 25 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. St. James' Park'ta oynanacak maçta Edward Smart düdük çalacak.

NEWCASTLE UNITED - FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Barnes, Woltemade, Gordon

Fulham: Leno; Castagne, Cuenca, Bassey, Sessegnon; Berge, Lukic; Traore, King, Iwobi; Jimenez

ASpor CANLI YAYIN

