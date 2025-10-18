Postecoglou defteri kapandı! Nottingham Forest’ta 39 günlük dönem sona erdi

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, teknik direktör Ange Postecoglou ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Tottenham'daki iki yıllık döneminin ardından yaz aylarında Forest'ın başına geçen deneyimli çalıştırıcı, yeni takımında istediği başlangıcı yapamadı.

Forest yönetimi, Chelsea'ye 3-0 mağlup olunan karşılaşmanın ardından sadece 18 dakika sonra yaptığı açıklamayla Postecoglou'nun görevine son verildiğini duyurdu. Kulübün resmi bildirisinde şu ifadeler yer aldı: "Nottingham Forest Futbol Kulübü olarak, hayal kırıklığı yaratan sonuçlar ve düşük performans nedeniyle Ange Postecoglou'nun derhal baş antrenörlük görevinden alındığını doğruluyoruz. Şu anlık daha fazla açıklamada bulunulmayacaktır."

Postecoglou yönetiminde Nottingham Forest, 8 maçta 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı; galibiyet elde edemedi.

Tottenham'ı 2024-25 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan 60 yaşındaki teknik adamın Nottingham macerası, yalnızca 39 gün sürdü.