Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Postecoglou defteri kapandı! Nottingham Forest’ta 39 günlük dönem sona erdi

Premier Lig ekibi Nottingham Forest, sadece 39 gün görevde kalan teknik direktör Ange Postecoglou ile yollarını ayırdı. Avustralyalı çalıştırıcı, takımının başında çıktığı 8 maçta galibiyet yüzü göremedi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 17:05 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 17:09
İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, teknik direktör Ange Postecoglou ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Tottenham'daki iki yıllık döneminin ardından yaz aylarında Forest'ın başına geçen deneyimli çalıştırıcı, yeni takımında istediği başlangıcı yapamadı.

Forest yönetimi, Chelsea'ye 3-0 mağlup olunan karşılaşmanın ardından sadece 18 dakika sonra yaptığı açıklamayla Postecoglou'nun görevine son verildiğini duyurdu. Kulübün resmi bildirisinde şu ifadeler yer aldı: "Nottingham Forest Futbol Kulübü olarak, hayal kırıklığı yaratan sonuçlar ve düşük performans nedeniyle Ange Postecoglou'nun derhal baş antrenörlük görevinden alındığını doğruluyoruz. Şu anlık daha fazla açıklamada bulunulmayacaktır."

Postecoglou yönetiminde Nottingham Forest, 8 maçta 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı; galibiyet elde edemedi.

Tottenham'ı 2024-25 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan 60 yaşındaki teknik adamın Nottingham macerası, yalnızca 39 gün sürdü.

