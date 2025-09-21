Sunderland-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Sunderland-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Beşinci hafta mücadelesinde Sunderland sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Sunderland-Aston Villa maçı nasıl izlenir?". İşte, Sunderland-Aston Villa maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

SUNDERLAND-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında oynanacak Sunderland-Aston Villa maçı 21 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

SUNDERLAND-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland Işık Stadyumu'nda oynanacak Sunderland-Aston Villa maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.