Sunderland-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Sunderland-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 5. hafta maçında Sunderland ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda 3 puan alarak ligde etkili olmayı hedefleyen takımlar, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Sunderland-Aston Villa maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Sunderland-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 11:24
Sunderland-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Sunderland-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Beşinci hafta mücadelesinde Sunderland sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Sunderland-Aston Villa maçı nasıl izlenir?". İşte, Sunderland-Aston Villa maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

SUNDERLAND-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında oynanacak Sunderland-Aston Villa maçı 21 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

SUNDERLAND-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland Işık Stadyumu'nda oynanacak Sunderland-Aston Villa maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

