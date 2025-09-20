Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Manchester United Chelsea maçı, milyonlarca futbolseverin ekran başına kilitlenmesine neden olacak. Taraftarlar, hem iki takımın sahaya süreceği kadroları hem de teknik direktörlerin stratejilerini merak ediyor. Peki, Detaylar haberimizde...

Manchester United-Chelsea maçını takip etmek için tıklayınız.

MANCHESTER UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu akşam Manchester United - Chelsea karşı karşıya geliyor. Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.30' da başlayacak.

Returning home ❤️‍🔥 — Manchester United (@ManUtd) September 20, 2025

MANCHESTER UNITED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beİN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.