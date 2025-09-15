CANLI SKOR ANA SAYFA
Erling Haaland'dan Altay Bayındır itirafı! "Herkes bunu bilir"

Erling Haaland’dan Altay Bayındır itirafı! “Herkes bunu bilir”

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasındaki derbide sahasında Manchester United'ı 3-0 mağlup eden Manchester City'de 2 gol kaydeden Erling Haaland, karşılaşma sonrası milli kaleci Altay Bayındır ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 15:55 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 16:23
Erling Haaland’dan Altay Bayındır itirafı! “Herkes bunu bilir”

İngiltere Premier Lig'in 4. haftası, Manchester derbisine sahne oldu. Manchester City ile Manchester United, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Dev maçtan galip ayrılan taraf, 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri Erling Haaland (2) ve Phil Foden kaydetti.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Erling Haaland'ın Altay Bayındır ile ilgili söylediği sözler gündem oldu.

"ALTAY BAYINDIR'IN KALESİNDEN ÇIKACAĞINI BİLİYORDUM"

Gazeteci Duncan Castles'a konuşan Haaland, "Golde Altay Bayındır'ın kalesinden çıkacağını biliyordum. Manchester United'ı izleyen herkes bunu bilir." ifadelerini kullandı.

İŞTE O HABER

