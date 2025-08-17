CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sunderland PSG'den Nordi Mukiele'yi transfer etti!

Sunderland PSG'den Nordi Mukiele'yi transfer etti!

İngiltere Premier Lig takımlarından Sunderland, PSG'den Nordi Mukiele'yi kadrosuna kattı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 15:59
Sunderland PSG'den Nordi Mukiele'yi transfer etti!

İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibinden Nordi Mukiele'yi kadrosuna kattı.

Sunderland Kulübü, 27 yaşındaki Fransız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 12 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Laval, Montpellier ve Leipzig formaları da giyen Mukiele, 2022'de PSG'ye imza attı.

Bayer Leverkusen'de geçen sezon kiralık oynayan Fransız sağ bek, 24 maçta 2 gol kaydetti.

Premier Lig'e bu sezon yükselen Sunderland, Mukiele'yi kadrosuna katarak Arthur Masuaku, Omar Alderete, Enzo Le Fee, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs ve Marc Guiu'nun ardından 12. transferini gerçekleştirdi.

