Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United 0-1 Arsenal | MAÇ SONUCU ÖZET

Manchester United 0-1 Arsenal | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United sahasında Arsenal'ı konuk etti. Ev sahibi Manchester United'da milli yıldızımız Altay Bayındır, karşılaşma boyunca görev aldı. Bu mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Arsenal oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 20:29 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 21:13
Manchester United 0-1 Arsenal | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır da müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United ile Arsenal, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi Londra ekibi Arsenal oldu. Topçular'ın golü 13. dakikada Riccardo Calafiori'den geldi.

Öte yandan, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır da 90 dakika sahada kaldı.

