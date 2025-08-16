Tottenham-Burnley maçı canlı izle | Tottenham-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tottenham-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Tottenham, Burnley'i konuk edecek. UEFA Süper Kupa finalinde PSG'ye penaltılarda kaybeden Londra ekibi, lige hızlı bir giriş yaparak moral bulmayı hedefliyor. Thomas Frank yönetiminde daha iddialı bir sezon geçirmek isteyen Tottenham, taraftarı önünde üç puanı hanesine yazdırmak için sahaya çıkacak. Premier Lig'e geri dönen Burnley ise ligin güçlü ekiplerinden biri karşısında sürpriz peşinde. Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma öncesi, "Tottenham – Burnley maçı canlı izle" aramaları artmış durumda. İşte detaylar...

TOTTENHAM-BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 1. haftasında oynanacak Tottenham-Burnley maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

TOTTENHAM-BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak Tottenham-Burnley maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TOTTENHAM-BURNLEY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Odobert, Sarr, Kudus, Richarlison

Burnley: Weiss, Sonne, Walker, Ekdal, Esteve, Hartman, Mejbri, Cullen, Laurent, Anthony, Foster