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Haberler İngiltere Premier Lig Brentford-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Manchester United 35. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brentford-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 13:23 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 13:24
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Brentford-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Brentford ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford-Manchester United maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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