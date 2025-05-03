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Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Fulham 35. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Aston Villa-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 11:35
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Aston Villa-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Aston Villa ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa-Fulham maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASTON VILLA-FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Maatsen, Rogers, Kamara, Tielemans, McGinn, Asensio, Watkins

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Robinson, Lukic, Berge, Sessegnon, Pereira, Iwobi, Jimenez

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