  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Crystal Palace-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Crystal Palace-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 13:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Crystal Palace-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Crystal Palace ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace-Brighton maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a bir kaleci adayı daha!
Fenerbahçe'ye o isimlerden haber var!
DİĞER
Kuruluş Osman’ın yeni oyuncularından özel açıklamalar! "Karakterimi izleyiciyle buluşturmak için sabırsızlanıyorum"
CHP'de "olağanüstü" haller! Bomba PM'de patlayacak! Oğuz Kaan Salıcı'dan sürpriz! Kemal Kılıçdaroğlu neden aday olmadı?
İngilizler tribünden takip etti! Barış Alper Yılmaz
F.Bahçe'de o isim sezon sonu yolcu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor | CANLI Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor | CANLI 12:57
Fenerbahçe'ye o isimlerden haber var! Fenerbahçe'ye o isimlerden haber var! 12:47
G.Saray'dan F.Bahçe'ye çalım! O yıldızlar listede G.Saray'dan F.Bahçe'ye çalım! O yıldızlar listede 12:15
Thomas Müller Bayern Münih'e veda ediyor Thomas Müller Bayern Münih'e veda ediyor 12:12
Ipswich Town-Wolverhampton maçı ne zaman? Ipswich Town-Wolverhampton maçı ne zaman? 11:59
West Ham United-Bournemouth maçı ne zaman? West Ham United-Bournemouth maçı ne zaman? 11:55
Daha Eski
Dikeç ve Tarhan'ın hedefi yeni şampiyonluklar Dikeç ve Tarhan'ın hedefi yeni şampiyonluklar 11:50
Everton-Arsenal maçı hangi kanalda? Everton-Arsenal maçı hangi kanalda? 11:21
NHL'de 26 yıllık gol rekoru kırıldı NHL'de 26 yıllık gol rekoru kırıldı 11:16
Beşiktaş'ta Ersin gelişmesi! Maçın ardından çıldırdı... Beşiktaş'ta Ersin gelişmesi! Maçın ardından çıldırdı... 11:14
1. Lig'de Başkent derbisi heyecanı 1. Lig'de Başkent derbisi heyecanı 11:12
Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor maçı hangi kanalda? Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor maçı hangi kanalda? 10:54