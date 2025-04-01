Nottingham Forest-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Nottingham Forest-Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nottingham Forest-Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest-Manchester United maçı 1 Nisan Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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