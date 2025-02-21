Leicester City-Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Leicester City ile Brentford karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada ev sahibi takım 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. 17 puanla 19. sırada yer alan Leicester City, ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 4 karşılaşmayı da kaybetti. Deplasman takımı Brentford ise 34 puanla 11. sırada bulunuyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City-Brentford maçı 21 Şubat Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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