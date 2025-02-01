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Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Wolverhampton ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde son 4 maçını da kaybeden ev sahibi takım, zorlu rakibi karşısında kötü gidişe dur demek istiyor. Son 5 maçını da kaybetmeyen deplasman takımı ise kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. İki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Wolverhampton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 17:10
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Wolverhampton - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Wolverhampton ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde son 4 maçını da kaybeden ev sahibi takım, zorlu rakibi karşısında kötü gidişe dur demek istiyor. Son 5 maçını da kaybetmeyen deplasman takımı ise kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Wolverhampton - Aston Villa maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

WOLVERHAMPTON - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Aston Villa maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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