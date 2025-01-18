Newcastle United - Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Newcastle United ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 6 maçı da kazanan ev sahibi takım, ilk 4'e girmeyi başardı. Kritik karşılaşma öncesi moralli bir şekilde hazırlıklarını tamamlayan Eddie Howe'nin öğrencileri, St James' Park'ta oynanacak maçta hata yapmak istemiyor. 38 puanla 4. sırada yer alan ev sahibi takım, ligin 8. sırasında yer alan rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Özellikle son haftaların golcü ismi Alexander Isak'ın nasıl performans gösteceği ise heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilirken, Bournemouth'ta forma giyen A Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın da geçirdiği sakatlık sonrası tedavisine devam ediliyor. Peki, Newcastle United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN?

Newcastle United - Bournemouth maçı 16 Ocak Perşembe günü saat 15.30'da oynanacak.

NEWCASTLE UNITED - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

St James' Park'ta oynanacak Newcastle United - Bournemouth maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

ALEXANDER ISAK DURDURULAMIYOR

Newcastle United'ın en büyük hücum silahlarından biri olan Alexander Isak, son haftalarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Oynadığı son 8 maçı da boş geçmeyen İsveçli golcü Premier Lig'de 19 maçta 15 gol atma başarısı gösterdi. Bournemouth maçında ilk 11'de olması beklenen 25 yaşındaki futbolcunun gol veya goller atıp atamayacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

ENES ÜNAL AMELİYAT OLDU

Zorlu Newcastle United maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Bournemouth'ta Enes Ünal ameliyat oldu. Ön çapraz bağ operasyonu geçiren A Milli futbolcu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu açıklama paylaştı.

27 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapan TFF, "A Milli Takım futbolcumuz Enes Ünal, geçtiğimiz hafta sağ diz ön çapraz bağında yaşadığı sakatlık nedeniyle İngiltere'de bir operasyon geçirdi. Başarılı bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından milli futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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