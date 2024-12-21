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Haberler İngiltere Premier Lig Crystal Palace 1-5 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET) Arsenal deplasmanda gol oldu yağdı!

Crystal Palace 1-5 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET) Arsenal deplasmanda gol oldu yağdı!

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal deplasmanda Crystal Palace'ı 5-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 22:32
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Crystal Palace 1-5 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET) Arsenal deplasmanda gol oldu yağdı!

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında deplasmanda Crystal Palace'ı 5-1 mağlup etti.

Arsenal'a galibiyeti getiren golleri, 6'ncı ve 14'üncü dakikada Gabriel Jesus, 38'inci dakikada Kai Havertz, 60'ıncı dakikada Gabriel Martinelli ve 84. dakikada Declan Rice kaydederken, Crystal Palace'ın tek golü ise 11. dakikada Ismaila Sarr'dan geldi.

WILFRIED ZAHA KARŞILAŞMAYI İZLEDİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan, yeni sezonda ise sarı-kırmızılı ekipten kiralık olarak Lyon'da forma giyen Wilfried Zaha, eski kulübü Crystal Palace'ın Arsenal ile olan karşılaşmasını tribünden takip etti.

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Bu karşılaşmayla birlikte Arsenal, Premier Lig'de 33 puanla 3. sıraya yükseldi ve zirveyi takibini sürdürdü. Crystal Palace ise 16 puanla 15. sırada kaldı.

Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal sahasında Ipswich'i ağırlayacak, Crystal Palace ise Bournemouth deplasmanına konuk olacak.

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