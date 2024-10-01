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Haberler İngiltere Premier Lig

Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Erling Haaland...

İngiltere Premier Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belli oldu. Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, 200 milyon euro değerle zirvenin sahibi olurken, Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun değeri belirlendi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 17:17
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Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Erling Haaland...

Transfermarkt verilerine göre Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın piyasa değeri 20 milyon euroluk artışla 200 milyon euroya ulaştı.

Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Erling Haaland...

HAALAND REKORU EGALE ETTİ!

Sezona flaş bir başlangıç yapan Norveçli yıldız Erling Haaland 6 haftada 10 gole imza attı. Yıldız oyuncu, Kylian Mbappe'nin rekoruna ortak oldu.

Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Erling Haaland...

FERDİ'NİN PİYASA DEĞERİ BELİRLENDİ
Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri belirlendi. 24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterildi.

Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Erling Haaland...

İşte İngiltere Premier Lig'de piyasa değeri en yüksek olan 10 futbolcu:

Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Erling Haaland...

Ruben Dias - 80 milyon euro

Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Erling Haaland...

Luis Diaz - 80 milyon euro

Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Erling Haaland...

Bruno Guimaraes - 85 milyon euro

Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Erling Haaland...

Cole Palmer - 90 milyon euro

Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Erling Haaland...

Martin Odegaard - 110 milyon euro

Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Erling Haaland...

Declan Rice - 120 milyon euro

Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Erling Haaland...

Rodri - 130 milyon euro

Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Erling Haaland...

Bukayo Saka - 140 milyon euro

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