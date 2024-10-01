Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Erling Haaland...
İngiltere Premier Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belli oldu. Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, 200 milyon euro değerle zirvenin sahibi olurken, Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun değeri belirlendi. İşte detaylar...
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FERDİ'NİN PİYASA DEĞERİ BELİRLENDİ
İşte İngiltere Premier Lig'de piyasa değeri en yüksek olan 10 futbolcu:
Ruben Dias - 80 milyon euro
Luis Diaz - 80 milyon euro
Bruno Guimaraes - 85 milyon euro
Cole Palmer - 90 milyon euro
Martin Odegaard - 110 milyon euro
Declan Rice - 120 milyon euro
Rodri - 130 milyon euro
Bukayo Saka - 140 milyon euro
Phil Foden - 150 milyon euro
Erling Haaland - 200 milyon euro
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