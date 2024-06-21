Yılın transfer bombası! Arda Güler'e Premier Lig devi talip oldu
A Milli Takım'ın süper yeteneği Arda Güler, Gürcistan maçı sonrası tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Bonservisi Real Madrid'de olan 19 yaşındaki yıldız oyuncuya İngiltere Premier Lig devi talip oldu. İşte İngiliz basınında yer alan haberin detayları... | TRANSFER HABERİ
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DİĞER HEDEF RODRYGO
Liverpool'un ayrıca Real Madrid'den bir diğer transfer hedefinin Rodrygo olduğu iddia edildi.
AYRILMAK İSTEMİYOR
Öte yandan Arda Güler'in Real Madrid'den kiralık olarak ayrılması durumunda ise genç yıldızın gidebileceği bir diğer takım olarak Real Sociedad gösterildi.
Arda Güler, Real Madrid'e imza sürecinde ve daha sonra yaptığı açıklamalarda kiralık olarak gitmeyeceğini söylemişti.
İSPANYA PERFORMANSI
Real Madrid'de ilk yılında 12 maçta süre bulan milli futbolcu, 6 kez gol sevinci yaşadı.
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