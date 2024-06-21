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Yılın transfer bombası! Arda Güler'e Premier Lig devi talip oldu

A Milli Takım'ın süper yeteneği Arda Güler, Gürcistan maçı sonrası tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Bonservisi Real Madrid'de olan 19 yaşındaki yıldız oyuncuya İngiltere Premier Lig devi talip oldu. İşte İngiliz basınında yer alan haberin detayları... | TRANSFER HABERİ

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 12:16
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Yılın transfer bombası! Arda Güler'e Premier Lig devi talip oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'te Gürcistan ile oynadığı maçta attığı golle adından söz ettiren Arda Güler için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Yılın transfer bombası! Arda Güler'e Premier Lig devi talip oldu!

ARNE SLOT ONU İSTİYOR

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Liverpool'un, Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Yılın transfer bombası! Arda Güler'e Premier Lig devi talip oldu!

Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot'un, fırsat olması halinde 19 yaşındaki genç futbolcunun transferini istediği belirtildi.

Yılın transfer bombası! Arda Güler'e Premier Lig devi talip oldu!

DİĞER HEDEF RODRYGO

Liverpool'un ayrıca Real Madrid'den bir diğer transfer hedefinin Rodrygo olduğu iddia edildi.

Yılın transfer bombası! Arda Güler'e Premier Lig devi talip oldu!

AYRILMAK İSTEMİYOR

Öte yandan Arda Güler'in Real Madrid'den kiralık olarak ayrılması durumunda ise genç yıldızın gidebileceği bir diğer takım olarak Real Sociedad gösterildi.

Yılın transfer bombası! Arda Güler'e Premier Lig devi talip oldu!

Arda Güler, Real Madrid'e imza sürecinde ve daha sonra yaptığı açıklamalarda kiralık olarak gitmeyeceğini söylemişti.

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