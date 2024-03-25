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Premier Lig'de 4 puanı silinen Nottingham Forest karara itiraz etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle verilen 4 puan silme cezasına itiraz etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 22:53 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 22:57
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Premier Lig'de 4 puanı silinen Nottingham Forest karara itiraz etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle verilen 4 puan silme cezasına itiraz etti.

Ligin Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kurallarını (PSR) ihlal etmekle suçlanarak ceza alan Nottingham Forest, yaptığı açıklamada, "Kulüp, dört puan silme yaptırımına karşı bugün itirazda bulunduğunu doğruluyor." denildi.

Bu cezayla bitime 9 hafta kala küme düşme hattına giren kırmızı-beyazlı kulüp, 21 puanla 18. sırada yer alıyor.

Nottingham Forest'ın cezası kaldırılır ya da azaltılır ise düşme hattında çıkacak ve yerine 22 puanlı Luton Town, düşme hattına girecek.

PSR'a göre üç yıllık dönemde takımların en fazla 105 milyon sterlin zarar etmesine izin veriliyor. Ancak üç yıllık mali dönemin ikisini Championship'te geçiren Nottingham Forest'ın, Premier Lig'deki ilk sezonunda 61 milyon sterlin zarar etme izni bulunuyordu.

Mayıs 2022'de Premier Lig'e yükselmesinden bu yana 43 futbolcu için yaklaşık 250 milyon sterlin harcayan kırmızı-beyazlı ekibin puan cezası almasında yüksek maaş politikası da önemli rol oynadı.

Premier Lig'de bu sezon Everton da mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan ceza almış, temyiz başvurusunun ardından ceza 6 puana inmişti.

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