Manchester United'a 100 milyon sterlinlik orta saha

Premier Lig'in 28. haftasında Everton'ı sahasında Bruno Fernandes ve Marcus Rashford'ın kaydettiği gollerle 2-0 mağlup ederek ligde 2 haftanın ardından galibiyet alan Manchester United, yeni sezon transfer dönemi için orta saha hedefini belirledi.

Mirror'da yer alan habere göre Manchester United'ın Benfica forması giyen Joao Neves'le ilgilendiği ve genç oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katabilmek için bir teklif yapabileceği ifade edildi.

Benfica'nın genç oyuncunun transferi için en az 100 milyon sterlin talep edeceği aktarılırken kulübün yeni ortağı Jim Ratcliffe'in bu transferi onaylamaya hazır olduğu kaydedildi.

EN PAHALI TRANSFER OLABİLİR

Manchester United'ın Benfica'dan Joao Neves'i kadrosuna katması halinde Portekizli oyuncu en pahalı ikinci orta saha transferi olabilir.

Transfere 100 milyon sterlin ödendiği takdirde Neves, Enzo Fernandes'in ardından en pahalı 2. orta saha transferi olarak kayıtlara geçecek.

Mevcut listede Enzo Fernandez'i Declan Rice, Moises Caicedo, Paul Pogba ve Jude Bellingham takip ediyor.

Öte yandan Joao Neves, transferin gerçekleşmesi halinde Manchester United'ın en pahalı transferi olacak.

JOAO NEVES'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Benfica altyapısından yetişen Joao Neves, geçtiğimiz yaz A takıma yükseldi.

Bu sezon 43 maçta süre alan 19 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 2 asist kaydetti.