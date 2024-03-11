Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United'a 100 milyon sterlinlik orta saha

Manchester United'a 100 milyon sterlinlik orta saha

Son dakika spor haberleri... Premier Lig ekibi Manchester United'da orta saha transferi için, Benfica forması giyen genç yıldız Joao Neves gündeme geldi. Benfica'nın genç yıldız için en az 100 milyon sterlin isteyeceği belirtilirken Manchester United'ın bu tutarı ödemeye hazır olduğu kaydedildi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 15:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester United'a 100 milyon sterlinlik orta saha

Premier Lig'in 28. haftasında Everton'ı sahasında Bruno Fernandes ve Marcus Rashford'ın kaydettiği gollerle 2-0 mağlup ederek ligde 2 haftanın ardından galibiyet alan Manchester United, yeni sezon transfer dönemi için orta saha hedefini belirledi.

Mirror'da yer alan habere göre Manchester United'ın Benfica forması giyen Joao Neves'le ilgilendiği ve genç oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katabilmek için bir teklif yapabileceği ifade edildi.

Benfica'nın genç oyuncunun transferi için en az 100 milyon sterlin talep edeceği aktarılırken kulübün yeni ortağı Jim Ratcliffe'in bu transferi onaylamaya hazır olduğu kaydedildi.

EN PAHALI TRANSFER OLABİLİR

Manchester United'ın Benfica'dan Joao Neves'i kadrosuna katması halinde Portekizli oyuncu en pahalı ikinci orta saha transferi olabilir.

Transfere 100 milyon sterlin ödendiği takdirde Neves, Enzo Fernandes'in ardından en pahalı 2. orta saha transferi olarak kayıtlara geçecek.

Mevcut listede Enzo Fernandez'i Declan Rice, Moises Caicedo, Paul Pogba ve Jude Bellingham takip ediyor.

Öte yandan Joao Neves, transferin gerçekleşmesi halinde Manchester United'ın en pahalı transferi olacak.

JOAO NEVES'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Benfica altyapısından yetişen Joao Neves, geçtiğimiz yaz A takıma yükseldi.

Bu sezon 43 maçta süre alan 19 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 2 asist kaydetti.

DİĞER
Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var
Ankara'da güvenlik toplantısı: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi
En çok faul yapılan takımlar belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray...
F.Bahçe istiyordu G.Saray devreye girdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tottenham ikinci yarıda fişi çekti!
Dev maçta kazanan yok!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manu'dan orta sahaya dev hamle! Manu'dan orta sahaya dev hamle! 15:22
F.Bahçe rövanşa odaklandı! F.Bahçe rövanşa odaklandı! 14:52
Al Ittihad - Al Hilal maçı ne zaman? Al Ittihad - Al Hilal maçı ne zaman? 14:43
Fırtına'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş sözler! Fırtına'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş sözler! 14:40
G.Saray ve F.Bahçe istiyordu! Can Uzun... G.Saray ve F.Bahçe istiyordu! Can Uzun... 14:34
Zaniolo neye uğradığını şaşırdı! Zaniolo neye uğradığını şaşırdı! 14:32
Daha Eski
Bilinç kaybı yaşayan Ümit'ten sevindiren haber Bilinç kaybı yaşayan Ümit'ten sevindiren haber 14:14
Tahsin Kaya son yolculuğuna uğurlandı Tahsin Kaya son yolculuğuna uğurlandı 14:04
En çok faul yapılan takımlar belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray... En çok faul yapılan takımlar belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray... 14:00
Dev turnuvada çeyrek finalistler belli oluyor! Dev turnuvada çeyrek finalistler belli oluyor! 13:20
UEFA'dan flaş Arda Güler paylaşımı! UEFA'dan flaş Arda Güler paylaşımı! 12:57
Atletico Madrid - Inter maçı ne zaman? Atletico Madrid - Inter maçı ne zaman? 12:55