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Luton Town 1-2 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig'in 25. haftasında Manchester United deplasmanda Luton TownRasmus Hojlund'un golleriyle 2-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 21:33
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Luton Town 1-2 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Luton Town ile Manchester United kozlarını paylaştı.

Kırmızı Şeytanlar rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 1 ve 7. dakikalarda Rasmus Hojlund kaydetti. Luton Town'ın 14. dakikada Carlton Morris ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

ALTAY SÜRE ALMADI

Manchester United forması giyen milli kalecimiz Altay Bayındır, yedek kulübesinde başladığı maçta süre almadı.

Manchester United bu sonuçla puanını 44'e yükseltti. Bu sezonki 14. yenilgisini alan Luton Town ise 20 puanda kaldı.

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