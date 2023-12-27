Brentford 1 - 4 Wolverhampton (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Brentford sahasında Wolverhampton'ı ağırladı. 5 golün çıktığı mücadele, konuk takımın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Wolves'e galibiyeti getiren golleri Mario Lemina, Hee-Chan Hwang (2) ve Jean-Ricner Bellegarde kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Yoane Wissa'dan geldi.
Bu sonucun ardından Wolves üst üste 2. galibiyetini aldı ve 25 puana yükseldi. 4 maçtır kaybeden Brentford ise 19 puanda kaldı.
Ligin 20. haftasında Wolverhampton sahasında Everton'ı ağırlayacak. Brentford ise deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.