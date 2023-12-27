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Brentford 1 - 4 Wolverhampton (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında deplasmanda Brentford'u 4-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 00:32
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Brentford 1 - 4 Wolverhampton (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Brentford sahasında Wolverhampton'ı ağırladı. 5 golün çıktığı mücadele, konuk takımın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Wolves'e galibiyeti getiren golleri Mario Lemina, Hee-Chan Hwang (2) ve Jean-Ricner Bellegarde kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Yoane Wissa'dan geldi.

Bu sonucun ardından Wolves üst üste 2. galibiyetini aldı ve 25 puana yükseldi. 4 maçtır kaybeden Brentford ise 19 puanda kaldı.

Ligin 20. haftasında Wolverhampton sahasında Everton'ı ağırlayacak. Brentford ise deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.

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