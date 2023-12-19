Olaylı kararın faturası Manchester City’e kesildi

Manchester City kulübü, 3 Aralık'ta oynanan Tottenham Hotspurs mücadelesi sırasında oyuncularının maç hakemi Simon Hooper etrafını sarması sebebiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 120 bin pound para cezasına çarptırıldı.

HAKEM KARARINA ŞİDDETLİ TEPKİ GELMİŞTİ

Mavi-beyazlı oyuncular, maçın son anlarında Jack Grealish'in kaleye doğru ilerlediği sırada Erling Haaland'a yapılan faul nedeniyle oyunu durduran hakem Simon Hooper'ın etrafını sarmıştı.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, Manchester City Kulübü'nün oyuncularının hakeme ve verdiği karara karşı uygunsuz bir şekilde davrandığını kabul ettiği ve kararın bağımsız bir komisyon tarafından alındığı da belirtildi.